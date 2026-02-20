„Ich bin in Kaliningrad geboren und aufgewachsen, wohne nun schon seit 16 Jahren in Deutschland. Meine Eltern kommen aber nicht aus Russland. Meine Mutter aus Litauen, mein Vater aus Usbekistan, eigentlich bin ich in der Sowjetunion geboren.“ So schildert Ljubov Weber wenige Tage vor dem Ziel einer langen Reise ihre Vergangenheit. Ihr stand noch ein letzter wichtiger Schritt bevor: Die feierliche Einbürgerung im Landratsamt, eine Zeremonie, die es erst seit 2025 in diesem Rahmen gibt.