Benjamin von Stuckrad-Barre: "Udo Fröhliche"

In "Panikherz" hat Benjamin von Stuckrad-Barre schon einmal von der Faszination für Udo Lindenberg erzählt. Zum 80. Geburtstag schreibt der Autor nun biografische Kurzgeschichten über den Rocker. "In "Udo Fröhliche" durchmisst der Udo-Freund und -Chronist Benjamin von Stuckrad-Barre acht Jahrzehnte Udo-Universum, buchstabiert das Lindenberg-Alphabet von Alkohol über Cello und Fernweh, Rollschuhe, Sprache, Hotel und Hut bis zur Zigarre", schreibt Kiepenheuer& Witsch.

Sylvester Stallone: "The Steps. Die Geschichte meines Lebens"

In seiner Autobiografie blickt Sylvester Stallone auf die Jahre zurück, die ihn vom Unbekannten zum umjubelten "Rocky"-Schauspielstar führten. Er zeichnet den Weg von einer schwierigen Kindheit über seine frühen New Yorker Jahre bis hin zum Durchbruch 1977 nach. "The Steps ist das Zeugnis eines außergewöhnlichen Lebens und eine tiefgründige Reflexion über die Bedeutung von Visionen, Willenskraft und harter Arbeit", kündigt C. Bertelsmann an.

David Safier: "00-Laschet"

Bislang hatte sich David Safier in seinen Bestseller-Krimis auf fiktive Szenarien rund um Angela Merkel fokussiert, dieses Mal wählt er einen anderen politischen Protagonisten. In "00-Laschet" (erscheint bei Rowohlt) ist der CDU-Politiker Laschet gerade dabei, sein neues Amt als Bundespräsident anzutreten. Dann stellt er fest, dass dieser keineswegs nur repräsentative Aufgaben wahrnimmt, sondern eine heimliche Spionage-Spezialeinheit koordiniert, die ihre Zentrale unter Schloss Bellevue hat.

Jo Nesbø: "Insel der Ratten"

In seinem neuen Thriller entwirft Jo Nesbø eine postpandemische Welt, in der Armut und Chaos das demokratische Gefüge zerstört haben. Während auf den Straßen marodierende Banden herrschen, flieht Unternehmer Colin Lowe mit seiner Familie auf die "Insel der Ratten". "Dieses Buch hat das Potenzial wie "Herr der Fliegen" oder "Farm der Tiere" zu ihrer Zeit", verspricht der Ullstein Verlag.

Ronja von Rönne: "Alles Liebe"

In ihrem neuen Roman untersucht die Bestseller-Autorin Ronja von Rönne die Dynamiken toxischer Beziehungen. Die Figuren navigieren durch Abhängigkeiten, Machtspiele und unausgesprochene Erwartungen in Freundschaft und Partnerschaft. Dazu der dtv Verlag: "Mit feinem Gespür und großer Intensität erzählt sie so vom größten Risiko, das wir kennen: der Liebe."