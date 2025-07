Neue Bücher Literatur-Highlights im Spätsommer und Herbst

Wenig später kommt das neue Buch von Ken Follett, "Stonehenge", heraus (23. September). Der historische Roman erscheint ebenfalls bei Lübbe.

T.C. Boyle: "No Way Home"

Ungewöhnlich: Das neue Buch des US-Amerikaners und Trump-Kritikers T.C. Boyle kommt zuerst als Übersetzung und erst später im englischen Original heraus. Auf Deutsch erscheint "No Way Home" voraussichtlich am 16. September bei Hanser, die englischsprachige Ausgabe wird europaweit im Frühjahr 2026 gleichzeitig mit der US-Ausgabe herauskommen.

Der neue Roman des 76-Jährigen erzählt von der "obsessiven Liebe zweier Männer zu einer Frau, die sich zwischen ihnen nicht entscheiden mag", heißt es vom Verlag.

Sibylle Berg: "PNR: La Bella Vita"

Sibylle Berg ist bekannt für satirische und gesellschaftskritische Texte. Am 9. Oktober kommt ihr neuer Roman "PNR: La Bella Vita" heraus, der zur Abwechslung keine Dystopie beinhaltet - sondern eine positive Zukunftsvision. Der Verlag Kiepenheuer& Witsch schreibt zum Inhalt: "Nach einer gelungenen Revolution, die das Finanz- und Gesellschaftssystem sanft beseitigt hat, wird sie endlich errichtet: die schöne neue Welt nach dem Kapitalismus."

Berg, die aus Weimar kommt und schon lange in der Schweiz lebt, engagiert sich auch politisch. Ihren letzten großen Roman schrieb sie 2022, seit 2024 sitzt sie für Die Partei im Europäischen Parlament.

Thomas Pynchon: "Shadow Ticket"

Er ist eine der letzten lebenden Literatur-Legenden des 20. Jahrhunderts: Thomas Pynchon. Der US-Amerikaner veröffentlicht am 14. Oktober seinen ersten Roman seit 12 Jahren. Seine komplexen Werke gelten als Klassiker der Postmoderne. Dass Pynchon seit Jahrzehnten die Öffentlichkeit völlig meidet, hat seinen Kultstatus gesteigert.

"Shadow Ticket" kommt am 14. Oktober heraus und beginnt im Jahr 1932, zur Zeit der Großen Depression. Erzählt wird vom Privatdetektiv Hicks McTaggart, der für einen Auftrag um die halbe Welt reist. Dabei gerät er "bis zum Hals in Verwicklungen mit Nazis, sowjetischen Agenten, britischen Gegenspionen, Swing-Musikern und Liebhabern paranormaler Praktiken", schreibt der Rowohlt Verlag.

Patti Smith: "Bread of Angels"

Bevor Patti Smith in den 1970er Jahren als Musikerin berühmt wurde, war sie schon als Schriftstellerin aktiv. Sie hörte nie auf zu schreiben, und als sie 2010 ihre Memoiren "Just Kids" herausbrachte, wurde es ein bahnbrechender Erfolg. Am 6. November erscheint mit "Bread of Angels" "Patti Smiths persönlichstes Buch", wie Kiepenheuer& Witsch ankündigt.

Nachdem "Just Kids" von Smiths künstlerischer Zeit in den 1970ern in New York handelte, soll es im neuen Buch der 78-Jährigen um ihre Kindheit und die Teenagerjahre gehen.