Neue Bodensee-Serie Warum die Daily Soap einfach nicht sterben will

Der Charme der Serien liege vor allem an den Charakteren, sagt Serien-Expertin Schlütz. "Daily Soaps leben sehr stark von der Beziehung zwischen den einzelnen Figuren. Und das ist, glaube ich, etwas, was sich viele Leute wahnsinnig gerne angucken." In den Formaten werde geliebt und gehasst. "All diese Dinge, die menschliche Beziehungen ausmachen und das eben auf eine lange Zeit."

Vorhersehbare Handlung ist kein Nachteil

In keinem anderen Format hätten Drehbuchautoren die Möglichkeit, ihre Figuren sich auf so lange Dauer entwickeln zu lassen. "Die werden ja wirklich mit dem Publikum älter bis hin zu alt." Ein Happy End wie bei einer Telenovela etwa sei nicht gedacht. Es seien endlose Geschichten, die sich über Jahrzehnte und Tausende Folgen erstreckten.

Man habe so als Zuschauer dadurch quasi auch einen erweiterten Freundeskreis im Fernsehen, mit dem man mitfiebern könne und den man immer wieder sehen wolle - ohne, dass einem langweilig werde. "Es ist faszinierend, wie sich Leute da hineinversetzen können." Die Formate würden sehr von ihrer treuen Fanbase leben.

Die Handlung sei an manchen Stellen vorhersehbar, so Schlütz weiter. Das sei aber alles andere als ein Nachteil bei Daily Soaps. Für Zuschauer ermögliche dies eine Art Entspannung vom Alltag. "Es muss nicht immer die große Überraschung sein, sondern häufig ist es gerade schön, Bekanntes wiederzusehen, Strukturen zu erkennen und sich dann einfach beruhigt zurücklehnen zu können."