Dorothea Wierer wird im Wechsel mit Arnd Peiffer bei den ARD-Biathlonübertragungen die Leistungen ihrer bisherigen Konkurrentinnen und Konkurrenten analysieren. Das teilte die ARD am Dienstag mit. Die viermalige Weltmeisterin und zweifache Gesamtweltcupsiegerin hatte ihre Karriere nach den Olympischen Winterspielen 2026 in ihrer Heimat Antholz beendet. Bei vorangegangenen Spielen holte sie vier olympische Medaillen für Italien.