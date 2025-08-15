Es war ein sonniger Vormittag, als, wir nennen sie Sabine*, den inzwischen dritten Anruf auf ihrem Handy nicht mehr ignorierte. Private Nummer – normalerweise drückt die Mitte 50erin diese einfach weg. Doch irgendetwas ließ sie diesmal abheben. „Klinikum Jena“, meldete sich eine ernste Männerstimme. „Es geht um Ihre Tochter.“ Was die Schmalkalderin dann erfährt, reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. „Wir haben einen Tumor gefunden. Ein aggressives Magenkarzinom. Metastasen in mehreren Organen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit.“