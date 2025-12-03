Der Sperr-Notruf 116 116 registriert aktuell wieder eine Zunahme betrügerischer Anrufe. Die Masche ist besonders perfide: Kriminelle fälschen die angezeigte Rufnummer – diese Technik nennt sich Call-ID-Spoofing – und geben sich als Mitarbeitende des Sperr-Notrufs aus, teilte der Verein Sperr-Notruf am Mittwoch in Berlin mit. Unter dem Vorwand angeblicher Sicherheitsprobleme rund um das Bankkonto würden die Anrufer versuchen, vertrauliche Daten rund um das Konto, die Giro-Card oder Kreditkarten wie PIN oder TAN zu erbeuten.