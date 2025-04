Die alten Bleche waren in Oberkatz seit vielen Jahren gut im Gebrauch – hier raucht das Backhaus bekanntlich oft und bei den Festen sind die Backhauserzeugnisse stets als erstes ausverkauft. Dem Backhausteam waren die Bleche – rund, meist um die 60 Zentimeter im Durchmesser – von Oberkätzern zur Verfügung gestellt worden, unter anderem von den Familien Strauch, Reder, Abt, Pichl und Adler. Die alten Utensilien sind begehrt: Auch bei Haushaltsauflösungen in der Region hatten sich die Oberkätzer Backhausleute stets bemüht, wieder welche hinzuzubekommen (und auch die zugehörigen runden Bretter). „Doch von unseren Blechen konnten wir am Ende nur noch die Hälfte benutzen“, berichtet Frank Pichl, der Backhaus-Chef. Die anderen waren so rostig, dass zum einen die Kuchen den Geschmack des Eisens angenommen hätten – und das lassen sich die echten Backhausfreaks natürlich nicht nachsagen. Zum anderen drohte schon regelrechter Lochfraß. Ortsteilbürgermeister Detlef Nicolmann hatte darum im vergangenen Jahr eine Idee: Probehalber schickte man zwei Bleche in die Nachbarschaft, nach Fischbach, zur Erneuerung. Bei der Firma BAF Industrie- und Oberflächentechnik GmbH kennt man sich aus mit solchen Dingen und mit dem Ergebnis waren die Oberkätzer sehr zufrieden. Nur mangelte es zunächst am Geld, um weitere Bleche ebenfalls zur Kur zu schicken.