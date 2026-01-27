Mit Verwaltungsarbeit kennt sich Nicole Schütz aus. Mehr als elf Jahre war sie im Suhler Jugendamt tätig und weiß daher um die Abläufe im Neuen Rathaus und um die Eigenheiten der Arbeit in der Verwaltung. Abgesehen davon ist gerade alles noch ziemlich neu für Nicole Schütz – neues Amt, neue Kollegen, neues Aufgabengebiet. Die 42-Jährige hat den Posten der Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen übernommen.