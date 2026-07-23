Alle Partien sind beim Pay-TV-Sender Dyn zu sehen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben die Möglichkeit, insgesamt zwölf Partien in ihren Programmen zu zeigen. Dies geschah jüngst zum Beispiel beim fünften BBL-Finale zwischen Bayern und Alba, das neben dem Bayerischen Rundfunk auch im Livestream der ARD-Mediathek gezeigt wurde. BBL-Geschäftsführer Holz sagte, man sei sich bei "LGCY" noch unschlüssig, "ob das unser Bier ist oder nicht".

Die Unterschiede zum Liga-Basketball

Gespielt werden soll auf einem digitalen Glasboden, auf dem zusätzliche Einblendungen wie ein Vierpunktspot einfach dargestellt werden können. Als Spielzeit sind zunächst viermal fünf Minuten veranschlagt - die Partien werden also deutlich kompakter gehalten als in der Bundesliga (viermal zehn Minuten) oder der NBA (viermal zwölf Minuten).

Identisch ist, dass im Fünf-gegen-Fünf gespielt wird. Doch es soll insgesamt weniger Pausen und Unterbrechungen geben als im Vereins-Basketball, dazu eine Angriffsuhr mit 20 statt 24 Sekunden. Bei Dunks sind zudem drei statt wie üblich zwei Punkte angedacht, um das Spiel attraktiver zu gestalten.