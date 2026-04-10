Die künftige Toilette am Ilmenauer Bahnhof wird wohl eine selbstreinigende werden: Die meisten Bauausschussmitglieder sprachen sich für die luxuriösere Variante aus. Bauauschuss-Vorsitzender Kurt Retzlaff stieß in der jüngsten Sitzung die Diskussion an, welche Toiletten-Variante denn ins neue Toilettenhaus am Bahnhof eingebaut werden soll. Die alte Toilette wird weggerissen und durch einen Neubau ersetzt. Klar war bisher noch nicht, in welcher Ausführung das passieren soll. In der Diskussion waren zwei Varianten, die Alexander Grube vom Ilmenauer Bauamt vorstellte.