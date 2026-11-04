Sieben April-Babys sind dieser Tage zu Gast im Familienzentrum in der Aue. Sie und ihre Eltern gehören zu den ersten, die an der neu konzipierten Babybegrüßung der Stadt Teil nehmen. Neugierig blicken sich die Kinder mit ihren kleinen Augen im Raum um, die meisten von ihnen liegen ruhig in den Armen ihrer Mütter, während Anna Töpfer mit den Eltern spricht. Sie ist die Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen und Kinderschutz unter der Trägerschaft der Thepra. Vor rund einem halben Jahr übernahm der Träger das Familienzentrum Suhl.