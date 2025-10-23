Geld für den Unterhalt ihrer Familie

Allerdings ist Malala eben nicht nur einfach eine junge Frau, die sich während des Studiums verliebte und 2021 dann auch heiratete. Sie bleibt Aktivistin. Selbst in der Zeit in Oxford reiste sie zu Konferenzen und Vorträgen für ihre Stiftung Malala Fund. Teils ging das zulasten ihres Studiums. Überraschend verrät sie, dass auch finanzielle Gründe dahintersteckten.

Für ihr erstes Buch erhielt sie Medienberichten zufolge zwar einen Vertrag über mehr als zwei Millionen Euro, der Friedensnobelpreis 2014 war mit einem Preisgeld von rund 880.000 Euro verbunden. Aber gemeinsam mit ihrem Vater gründete Malala 2013 die Stiftung, die heute ein Vermögen von mehr als 50 Millionen US-Dollar ausweist.

"Tatsache war, dass ich gar nicht mit dem Arbeiten aufhören konnte, selbst wenn ich es gewollt hätte", schreibt Malala. "Nachdem meine Familie sich in Birmingham niedergelassen hatte, wurde ich zu unserer einzigen Einkommensquelle." Ihr Vater erhielt als Lehrer keine Zulassung in Großbritannien, ihre Mutter sprach kein Englisch. "Meine Vorträge brachten das Geld ein, mit dem wir die Miete bezahlten, die Schulgebühren meiner Brüder, mein Abendessen vom Imbiss – einfach alles, was wir zum Leben brauchten."

Rückschlag in Afghanistan

Mit Sicherheit ist ihr Einsatz für Bildungschancen trotzdem mehr als ein Beruf. Im Interview wird die junge Frau, die oft sanft, freundlich und abwägend spricht, bei dem Thema energisch. Empört ist sie vor allem über die lasche Antwort der Weltgemeinschaft auf die Rückkehr der Taliban in Afghanistan und deren drastische Auflagen für Mädchen. Selbst das Internet schränkten die Islamisten ein, um Mädchen von Online-Kursen abzuhalten, wie sie die Malala-Stiftung anbietet.

"Ich mache mir immer mehr Sorgen", sagt die Bildungsaktivistin. "Aber was alles nur noch schlimmer macht, ist, wie einige Länder ihre Beziehungen mit den Taliban normalisieren. Für mich ist das Verrat. Das ist komplett falsch. Ich hoffe, dass die Politiker dieser Welt den afghanischen Frauen und Mädchen zuhören. Derzeit hören sie nur den Taliban zu."

Die Welt macht keine Pause

Der Rückschlag macht sie sichtbar wütend. "Das ist mehr als Geschlechterdiskriminierung und Verfolgung. Das ist tatsächlich systematische Unterdrückung und sollte als eine Art Apartheid wegen des Geschlechts benannt werden."

Aber lässt sie sich davon bremsen? "Die Welt gibt uns keine Zeit aufzuhören und zu sagen, na ja, vielleicht bewegen wir uns in die richtige Richtung, dann können wir mal Pause machen", sagt Malala. "Nein, wir haben keine Zeit. Tatsächlich ist es nur ein Hinweis, dass wir doppelt so hart arbeiten müssen."