Was passiert, wenn Kunst nicht mehr nur an der Wand hängt, sondern ein ganzer Raum zum Kunstwerk wird? Wenn Druckgrafik auf Architektur trifft, Bilder mit ihrer Umgebung in einen Dialog treten und junge Künstlerinnen und Künstler ihre ganz eigenen Perspektiven entfalten? Antworten soll die Ausstellung „(Druck)Grafik im Raum“, die am Freitag, den 20. November, in der Städtischen Galerie im Bürgerhaus in Zella-Mehlis eröffnet wird. Ab 19 Uhr wird zur Vernissage eingeladen, Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr.