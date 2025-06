Langweilig oder gar eintönig wird’s in der Stiftung Judenbach nie. Das multifunktionale Haus an der Alten Handelsstraße wartet seit dem Pfingstsonntag mit einem neuen Highlight auf: „Dämonen der Idylle“ heißt die neue Kunstausstellung, die die Besucher nun bis zum 31. August in der Großen Ausstellungshalle bestaunen können. Zudem wurde im Rahmen der Vernissage am Sonntagnachmittag der neue Stiftungsvorstand vorgestellt.