Wer bei der Eröffnung der neuen Ausstellung „Anders. Schön. Weiblich“ am vergangenen Freitagabend einen ruhigen, ungestörten Blick auf die Bilder von Künstlerin Rimma Baranikova werfen wollte, hatte es schwer: Menschen über Menschen füllten den Ausstellungsraum „Domäne“ in der Stadt- und Kreisbibliothek, standen dicht gedrängt vor den Porträts und unterhielten sich angeregt. Unzählige herzliche Glückwünsche und Umarmungen gab es für die junge Malerin, dazu herrschte eine heitere, gelöste Stimmung, die durch das märchenhaft schöne Harfenspiel und den Gesang von Susanne Reimann aus Schmalkalden verstärkt wurde.