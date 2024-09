Vor einigen Monaten waren Ingrid Schneider und Elke Kühn vom Kultur-, Heimat- und Brauchtumsverein Langewiesen in Hohenfelden auf die Ausstellung „Licht ins Dunkel – Die Geschichte der Elektrizität“ aufmerksam geworden. Beim Besuch der Schau im Thüringer Freilichtmuseum entdeckten die Vereinsfrauen viel Wissenswertes und Interessantes, sodass sie auf die Idee kamen, die Ausstellung auch in Langwiesen zugänglich zu machen. Ein aktueller Anlass war gegeben, denn vor 100 Jahren, also 1924, brach auch in der Heinse-Stadt das Zeitalter des elektrischen Lichts an. Das öffentliche Straßennetz wurde elektrisch erhellt und in privaten Haushalten wurden langsam Kerzen und andere Leuchtmittel Stück für Stück von der Glühlampe verdrängt.