An einem Freitag fand diesmal die Vernissage zur neuen Ausstellung in der CCS-Galerie statt, die unter dem Titel „contra _ stare“ (frei aus dem Lateinischen übersetzt: Dinge, die sich gegenüber stehen) Gemälde der Leipziger Künstler Doris und Martin Ziegler zeigt. Nicht nur für Suhl war es eine ganz besondere Ausstellungseröffnung; sie stellt zugleich eine deutschlandweite Premiere dar: Erstmals sind Werke der Maler Doris und Martin Ziegler – es sind Mutter und Sohn! – gemeinsam zu sehen. Das ist zweifellos ein künstlerischer Höhepunkt in der Südthüringer Ausstellungsgeschichte. Denn beide arbeiten in verschiedenen Sphären, und dieser Kontrast der Gemälde macht die Schau so interessant.
Leipziger Schule in Suhl Tübke-Schülerin stellt mit Sohn aus
Jutta Rapp 31.05.2026 - 14:05 Uhr