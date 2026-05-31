An einem Freitag fand diesmal die Vernissage zur neuen Ausstellung in der CCS-Galerie statt, die unter dem Titel „contra _ stare“ (frei aus dem Lateinischen übersetzt: Dinge, die sich gegenüber stehen) Gemälde der Leipziger Künstler Doris und Martin Ziegler zeigt. Nicht nur für Suhl war es eine ganz besondere Ausstellungseröffnung; sie stellt zugleich eine deutschlandweite Premiere dar: Erstmals sind Werke der Maler Doris und Martin Ziegler – es sind Mutter und Sohn! – gemeinsam zu sehen. Das ist zweifellos ein künstlerischer Höhepunkt in der Südthüringer Ausstellungsgeschichte. Denn beide arbeiten in verschiedenen Sphären, und dieser Kontrast der Gemälde macht die Schau so interessant.