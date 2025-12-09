1926 ist das Jahr, für das verbrieft ist, dass eine Fußballmannschaft aus dem Schleusegrund erstmals an organisierten Meisterschaften teilgenommen hat. Dass dort schon länger Fußball gespielt worden sein muss, hat Hans-Jürgen Schmidt ebenfalls schon recherchiert. Das Vorstandsmitglied des SV Schleusegrund ist selbst Fußballer gewesen, hat im Verein auch andere Aufgaben übernommen, war Übungsleiter und hat im Kreisfußballausschuss Südthüringen mitgearbeitet. „Irgendwann habe ich einmal damit begonnen, mich mit der Geschichte zu beschäftigen. Weil es vorher keiner gemacht hat“, erzählt Hans-Jürgen Schmidt. gesetzt, die Geschichte des Fußballs in seiner Heimatgemeinde aufzuarbeiten. Zwei Bücher hat er dazu bereits erstellt und herausgegeben. Nun folgt diese kleine Ausstellung, die am Tag des Weihnachtsmarktes in Schönbrunn eröffnet wurde.