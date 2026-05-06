Nach der zuletzt vermeldeten Verstärkung für den Mittelblock hat Volleyball-Meister VfB Suhl Lotto Thüringen nun auch eine neue Außenangreiferin bekannt gegeben. Mit Beginn der neuen Saison wechselt die Slowakin Lucia Herdova zu den Suhlerinnen von Meistercoach Laszlo Hollosy, wo die 26-Jährige einen Einjahresvertrag erhält. Herdova ist 1,84 Meter groß und kommt vom österreichischen Verein Linz AG Steelvolleys. Zuvor spielte sie für VK Prostejov, Dukla Liverec und VK Olomouc in Tschechien.