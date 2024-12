"Die Lage eskaliert vor unseren Augen. Und weil wir also nicht mehr sicher die letzte Generation vor den Kipppunkten sind, werden wir uns auch nicht mehr so nennen. Wir lassen den Namen hinter uns. Wir sind nicht mehr die Letzte Generation", so Hinrichs. Man werde die Bewegung aber nicht auflösen. "Aus den Strukturen der Letzten Generation wird etwas Neues entstehen, etwas Großes."