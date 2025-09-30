Neue Attraktion: 70 Meter hoher Hexenbesen im Harz eröffnet

Ellrich - 70 Meter hoch und 452 Tonnen schwer: Der nach laut Verantwortlichen weltweit größte Hexenbesen soll künftig Ausflügler zum südlichen Rand des Harz locken. Das Bauwerk steht im Zentrum der "HEX Erlebniswelt" im thüringischen Rothesütte, die nach drei Jahren Bauzeit eröffnet wurde, wie der Landkreis Nordhausen mitteilte. Künftig sollen von dort aus Fernblicke über die Harzer Wälder, Wiesen und Berge bis hin zum Wurmberg und dem Brocken möglich sein.