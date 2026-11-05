In Brotterode-Trusetal steht wieder der Baby-Empfang an, und der beginnt am Montag, 9. November, 16 Uhr, im Rathaussaal. Da versammeln sich die stolzen Eltern und die noch viel stolzeren Großeltern mit dem 2025 geborenen Nachwuchs, bekommen von den Stadtoberen ein paar nette Worte zu hören und obendrein ein paar kleine Geschenke. So viele Nesthäkchen dürften es dieses Jahr nicht sein, eine neue Phase geburtenschwacher Jahrgänge ist angebrochen. Auch vor diesem Hintergrund gibt es nur eine Begrüßungsrunde für die Kleinen; bislang gab es sowohl in Trusetal, als auch in Brotterode, Veranstaltungen. Unterm Hallendach ist die Organisation jedoch einfacher, schlechtes Wetter spielt keine Rolle.