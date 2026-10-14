Comeback während Corona-Pandemie

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 gab es mehrere Trennungen und Comebacks der "No Angels". Für manche Teenager brach nach dem (vorzeitigen) Aus der Band eine ganze Welt zusammen. Das letzte Comeback feiern die vier Frauen im Jahr 2020.

Während der Corona-Pandemie entwickelte sich ein unerwarteter Hype. Die Musik der "No Angels" wurde zum ersten Mal auf Spotify veröffentlicht. Für viele sei es während der Pandemie eine willkommene Abwechslung gewesen, so Wahls. "Jeder hat sich nach Wärme und einem wohligen Gefühl gesehnt." Dass es so durch die Decke gehen würde und die Band zwei Jahre später ein großes Open-Air-Konzert in Berlin spielen würde, damit hätten sie nicht gerechnet.

Was sich in 25 Jahren verändert hat

Jetzt sind die "No Angels" seit sechs Jahren stabil - die längste Zeit in der Bandgeschichte. Heute sei die Arbeit mit viel weniger Druck verbunden, als in den Anfängen, erzählt Wahls. "Wir machen die Sachen, auf die wir Bock haben." Jede habe eigene Verpflichtungen. Lucy Diakovska etwa führt ein Hotel in ihrem Heimatland Bulgarien, Jessica Wahls arbeitet beim MDR und als Yogalehrerin. Im Sommer sei dann immer "No Angels"-Zeit, darauf hätten die Frauen sich geeinigt.

Wie lange wollen die "No Angels" noch zusammen auf der Bühne stehen? "Dazu gibt es vier unterschiedliche Meinungen", sagt Wahls und lacht. Wer weiß, vielleicht feierten sie auch noch das 40-jährige und das 50-jährige Jubiläum zusammen. "Mal sehen."