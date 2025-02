Neue Arbeitswelt: Umfrage: Menschen im Homeoffice nicht einsamer als im Büro

"Der soziale Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, das Eingebundensein in ein Team, deckt ein Grundbedürfnis der Menschen nach Kontakt und Zugehörigkeit", erklärte der TK-Vorstandsvorsitzende Jens Baas. Im Vergleich zum privaten Umfeld sei Einsamkeit am Arbeitsplatz daher weniger verbreitet. Nur etwa vier von zehn Befragten (38 Prozent) gaben an, sich bei ihrer Tätigkeit zumindest selten auch mal einsam zu fühlen. Im Privatleben seien es deutlich mehr als die Hälfte (58 Prozent).