Neue Ansetzung: Neue Gewaltwelle? Spiel von Paris Saint-Germain verschoben

Die Schülerdemonstrationen mündeten am vergangenen Samstag in breitere Proteste auch gegen eine zu geringe Kaufkraft, wobei es in Paris und anderen Städten zu schweren Ausschreitungen kam. Dabei wurden Geschäfte geplündert, Gebäude und Autos in Brand gesetzt. Polizisten wurden angegriffen und verletzt. Vor den für diesen Samstag geplanten erneuten Demonstrationen ordnete die Regierung zahlreiche Beschränkungen an, um erneute Gewalt zu verhindern.