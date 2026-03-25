Neue Anschaffungen: Thüringen und Hessen planen Kooperation für Hubschrauber

Erfurt (dpa/th) - Thüringen und Hessen planen nach Worten von Thüringens Innenminister Georg Maier eine Kooperation für die Anschaffung neuer Polizeihubschrauber. Er sei kommende Woche in Hessen, um eine entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen, sagte der SPD-Politiker bei einer Regierungsbefragung im Thüringer Landtag. Details nannte er zunächst nicht. Die Anschaffung sei nötig, weil die bisher eingesetzten Polizeihubschrauber in die Jahre gekommen seien, so Maier.