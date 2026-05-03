Vor einigen Tagen sind die Handwerker dem Suhler Cineplex-Kino aufs Dach gestiegen. Seither ist die dort installierte Photovoltaikanlage am Netz. Matthias Hansske, Geschäftsführer der Filmbetriebe Martin aus dem hessischen Bad Hersfeld, die das Lichtspieltheater betreiben, ist sichtlich stolz auf die neue Anlage, er sagt: „Wir haben etwa 200 000 Euro in diese Zukunftstechnologie am Standort Suhl investiert.“ Etwa ein Viertel der Summe stammte demzufolge aus branchenspezifischen Fördermitteln, sprich: Von der Filmförderanstalt. Der große Rest wurde von den Kinobetreibern als Eigenleistung erbracht. „Der Einsatz von Photovoltaik ist für uns auch eine wirtschaftliche Frage“, bekennt der Geschäftsführer: „So können wir in absehbarer Zeit wirtschaftlicher arbeiten und für die Kinobesucher auch längerfristig die Preissteigerungen in Grenzen halten.“