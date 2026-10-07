Berlin - Carrie White hat ihr Leben lang in den eigenen vier Wänden verbracht, eingesperrt und in der Obhut ihrer strengen Mutter. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters kommt das Mädchen an eine öffentliche Highschool. Die 16-Jährige freut sich auf die Welt da draußen, erntet aber nur Demütigung und Spott. Während ihre Mitschülerinnen sie zur Zielscheibe machen, erwacht in Carrie eine mysteriöse Macht, die niemand kontrollieren kann. Was mit alltäglichen Erniedrigungen beginnt, endet in einer brennenden Kleinstadt.