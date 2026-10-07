Der Eimer Schweineblut als vertrautes Requisit

Flanagan erzählt von einer Gemeinschaft, die ein verletzliches Mädchen nicht schützt. Carries Peiniger sind nicht von Grund auf böse, sondern komplex. Der Regisseur zeigt ihre eigenen Verletzungen, Ängste und Abhängigkeiten - und wie daraus der Drang entstehen kann, andere kleinzumachen. Die Erwachsenen erkennen die Gefahr zu spät, sind überfordert oder so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie das Leid vor ihren Augen übersehen. Der Regisseur, der bereits mehrere Geschichten von King umsetzte, blickt dabei auch auf das moderne Amerika, auf religiösen Fanatismus, auf familiäre Abschottung und schulische Überforderung.