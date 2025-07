Viele Jahre hatte Dr. Juliane Markert in verschiedenen Rehakliniken in der Region gearbeitet. Zuletzt als Oberärztin in der Klinik für Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen „Charlottenhall“ in Bad Salzungen. Nun hat die erfahrene Fachärztin für Physikalische und Rehabilitative Medizin dem Klinikalltag den Rücken gekehrt und inmitten Bad Liebensteins eine Privatpraxis für ärztliche Osteopathie eröffnet.