An der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligte sich in diesem Jahr auch die Kindertagesstätte „Neubrunner Spatzen“. Mit Liebe, Freude und Engagement wurden gemeinsam Päckchen gepackt und gesammelt, um Kindern eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Im Spatzennest stand zudem das „Teilen“ im Mittelpunkt. So backten die kleineren Kinder und Erzieher Brötchen, teilten diese miteinander und beschäftigten sich mit der Geschichte des heiligen Sankt Martin. Die „Großen“ hingegen halfen bei der Herstellung von Pizzastangen – die wurden in der Kirche beim St. Martinsspiel geteilt. Dabei lernten die Kids, dass Teilen mehr bedeutet, als etwas abzugeben: Es bedeutet, anderen Licht, Freude und Wärme zu schenken. Denn manchmal braucht es nicht viel, um Großes zu bewirken: Ein liebevoll gepackter Schuhkarton, eine kleine Überraschung und das Wissen, einem anderen Kind ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. „Wir freuen uns, Teil dieser Aktion zu sein und ein Stück Weihnachtsfreude weitergeben zu können.“