Noch sind die Wogen nicht restlos geglättet, die es vor einigen Wochen um eine geplante Informationsveranstaltung gab, die im Bürgerhaus stattfinden sollte, zu der der Bürgermeister damals jedoch seine Zustimmung verweigerte (wir berichteten). Doch untätig war er inzwischen nicht, auch wenn er nach wie vor zu seiner damals getroffenen Entscheidung steht. Um ähnliche Missverständnisse künftig auszuschließen, hatte sich Arno Schimpf kundig gemacht, wie dies in anderen Gemeinden – zum Beispiel in Wölfershausen – geregelt ist. Dementsprechend hat er eine Nutzungsvereinbarung für das Bürgerhaus in Neubrunn erarbeitet, die er in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Diskussion und zum Beschluss stellte.