Das Thema Windkraft ist seit Längerem ein Aufreger – auch in Neubrunn. Zur jüngsten Ratssitzung kamen etwa 40 Besucher – vor allem wegen einem Tagesordnungspunkt: „Beratung und Beschlussfassung über die weitere Vorgehensweise zum Thema Windkraft in Neubrunn.“ Zuvor hatte es mit der Bundestagswahl am 23. Februar eine Bürgerbefragung gegeben. Bürgermeister Arno Schimpf verkündete zur Sitzung das Ergebnis: 230 Neubrunner lehnten das Vorhaben Windpark ab, 72 befürworteten es. Drei Stimmen sind ungültig gewesen. Ein klares Votum, das die Besucher im Sitzungssaal überwiegend positiv aufnahmen.