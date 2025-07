Die Weichen für etliche Anschaffungen und umzusetzende Maßnahmen noch für das Jahr 2025 stellte der Gemeinderat Neubrunn zur jüngsten Sitzung. So benötigt der Bauhof einen Schlepperanhänger, den sich die Mitarbeiter bei Bedarf bisher immer aus dem Nachbarort Ritschenhausen ausliehen. Drei Angebote waren dafür eingeholt worden – mit rund 6800 Euro erwies sich die Firma Raiffeisen Waren GmbH in Untermaßfeld als günstigster Anbieter und erhielt den Zuschlag. Auch für Zubehör für den Anhänger im Wert von 800 Euro wurde ein Beschluss gefasst. „Sollte sich herausstellen, dass dies nicht unbedingt nötig ist, dann müssen wir das ja nicht kaufen. Dann wird dies gegenstandslos“, so Bürgermeister Arno Schimpf.