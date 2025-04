>

So stellte sich die Situation für die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehren dar: Eine Heckenreihe unmittelbar an ein Wohnhaus in Neubrunn angrenzend, war in Brand geraten. Die Floriansjünger verhinderten Schlimmeres und löschten schnell das Feuer. (Foto: privat/Mike Wenzel)