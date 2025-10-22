Gleich mehrere Beschlüsse zur jüngsten Ratssitzung in Neubrunn betrafen die größte Investition der Gemeinde in den vergangenen Jahren – den Neubau des Kindergartens. Dafür musste vom Gremium ein Nachtragshaushalt beschlossen werden, weil einige zusätzliche Ausgaben erforderlich waren, die so ursprünglich nicht eingeplant waren. So soll eine zusätzliche Kraft für den technischen Bereich des Kindergartens eingestellt werden, mit 40 Arbeitsstunden pro Woche, wovon von acht Stunden pro Tag fünf im Kindergarten und drei Stunden im Bauhof geleistet werden sollen.