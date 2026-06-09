Neubesetzung Niermeyer wird Präsidentin der Bayerischen Theaterakademie

München (dpa/lby) - Die Theater- und Opernregisseurin Amélie Niermeyer leitet ab Herbst die Bayerische Theaterakademie August Everding. Kunstminister Markus Blume (CSU) lobte bei der Vertragsunterzeichnung: "Sie weiß, wie man Talente fördert, kreative Räume öffnet und Institutionen mit klarer Haltung führt". Und sie stehe für einen zeitgemäßen Leitungsstil, sei international vernetzt, künstlerisch exzellent und zugleich mit einem feinen Gespür für gesellschaftliche Debatten. Die designierte Präsidentin soll ihr Amt am 1. Oktober antreten.