Neubesetzung Niermeyer wird Präsidentin der Bayerischen Theaterakademie

Niermeyer ist auf ihre neue Aufgabe gut vorbereitet. Sie ist nach eigenen Angaben seit 2011 Regieprofessorin am Mozarteum Salzburg. Sie arbeitete an Bühnen wie dem Residenztheater München, dem Schauspiel Frankfurt, der Deutschen Oper am Rhein, dem Deutschen Theater in Berlin und an der Bayerischen Staatsoper. Zudem war sie Generalintendantin am Theater Freiburg und von 2006 bis 2011 am Düsseldorfer Schauspielhaus.