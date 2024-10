Neubauwohnungen: Thüringer Wohnungsbau kommt nicht aus der Krise

Insgesamt zählten die Statistiker von Januar bis August dieses Jahres 1.455 Genehmigungen, darunter 524 Wohnungen in bestehenden Gebäuden. Von den 931 Neubauwohnungen soll etwa die Hälfte in Ein- oder Zweifamilienhäusern entstehen, die andere Hälfte in Mehrfamilienhäusern. Die überwiegende Mehrzahl der neuen Wohngebäude soll als Einzelhaus gebaut werden. Doppel- oder Reihenhäuser spielen nur eine kleine Rolle.