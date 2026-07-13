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Neubau und Modernisierungen 200 Millionen Euro für Sozialwohnungen

Neue Sozialwohnungen und Modernisierungen sollen die Gelder ermöglichen und so den Wohnungsmangel bekämpfen. Die Regierung will die Förderung künftig deutlich ausbauen.

Neubau und Modernisierungen: 200 Millionen Euro für Sozialwohnungen
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In Leipzig und Dresden ist vor allem günstiger Wohnraum knapp. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Dresden (dpa/sn) - Mit fast 200 Millionen Euro fördert Sachsen den sozialen Wohnungsbau. Knapp ein Drittel ist für den Bau von 740 neuen Wohnungen in Leipzig und Dresden vorgesehen, die restlichen Mittel stehen für die Modernisierung von 1.600 Wohnungen in ganz Sachsen zur Verfügung, wie das Landesentwicklungsministerium mitteilte. Im Vergleich zu 2025 stieg die Summe demnach um mehr als sieben Millionen Euro. Die geförderten Wohnungen dürfen nur an Personen oder Haushalte neu vermietet werden, die einen Wohnberechtigungsschein besitzen.

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Neubau gegen Wohnungsmangel in Leipzig und Dresden

Rund drei Viertel der Summe kommen demnach vom Bund, ein Viertel steuert der Freistaat bei. Das Geld setze einen klaren Anreiz für Investoren, sagte Landesentwicklungsministerin Regina Kraushaar (CDU). "Gegen den Wohnungsmangel in den Großstädten hilft vor allem eines: dass wieder mehr gebaut wird." Zugleich sei die altersgerechte und energetische Modernisierung von Bestandswohnungen mit Blick auf die demografische Entwicklung in Sachsen wichtig. Auch für die Bauwirtschaft sei die Förderung ein gutes Signal. 

Förderung soll deutlich wachsen

Ende 2025 gab es in den sächsischen Kommunen rund 14.300 mietpreis- und belegungsgebundene Wohnungen, gut 500 mehr als ein Jahr zuvor. Geplant ist, die Förderung für den sozialen Wohnungsbau deutlich auszubauen. Im Haushaltsentwurf der Regierung für die kommenden beiden Jahre sind 473,6 Millionen Euro vorgesehen - knapp 190 Millionen Euro mehr als aktuell. Der Großteil der Mittel kommt weiterhin vom Bund, der die Zuweisungen erhöht hat. Der sächsische Anteil soll von 67,2 auf 111,8 Millionen Euro wachsen.