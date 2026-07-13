Neubau und Modernisierungen: 200 Millionen Euro für Sozialwohnungen

Dresden (dpa/sn) - Mit fast 200 Millionen Euro fördert Sachsen den sozialen Wohnungsbau. Knapp ein Drittel ist für den Bau von 740 neuen Wohnungen in Leipzig und Dresden vorgesehen, die restlichen Mittel stehen für die Modernisierung von 1.600 Wohnungen in ganz Sachsen zur Verfügung, wie das Landesentwicklungsministerium mitteilte. Im Vergleich zu 2025 stieg die Summe demnach um mehr als sieben Millionen Euro. Die geförderten Wohnungen dürfen nur an Personen oder Haushalte neu vermietet werden, die einen Wohnberechtigungsschein besitzen.