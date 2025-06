Am Ilmenauer Bahnhof entsteht derzeit ein neues Parkhaus mit über 200 Pkw-Stellplätzen – ein Drittel davon ist für Elektroautos vorgesehen. Während das Projekt von vielen als wichtiger Schritt in Richtung moderner Mobilität begrüßt wird, schlagen in den sozialen Netzwerken auch kritische Töne an. Immer wieder ist dort von der „Gefahr brennender E-Autos“ die Rede. Besonders in Parkhäusern, so die Sorge, könnten solche Brände schnell zur Katastrophe werden. Doch was ist dran an den Schreckensszenarien? Wäre ein brennendes E-Auto im neuen Ilmenauer Parkhaus wirklich eine große Katastrophe?