Nach der Botschaft des Drogerie-Riesen Rossmann aus dem vergangenen Jahr, könnte man längst einkaufen in der neuen Filiale im Wohngebiet an den Beeten in Bad Salzungen. „Eröffnung im Frühjahr“, so ähnlich hieß es auf Plakaten, die den Bauzaun schmückten. Aber: Wer an dem grau-weiß verputzten Neubau vorbeikommt, weiß, dass sich hier noch längst nicht shoppen lässt. Noch sind so einige Gewerke an dem Bau beschäftigt, noch ist er eingerüstet, sind offene Holzlatten zu sehen. Wann aber soll die Filiale öffnen?