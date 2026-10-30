Neubau: Etwa 250 Millionen Euro fließen in neues Eichsfeld-Klinikum

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Ein Krankenhaus-Aufenthalt und dann auch noch neben einem schnarchenden Zimmernachbarn liegen? Im Eichsfeld soll das künftig der Vergangenheit angehören. In Heilbad Heiligenstadt entsteht ein Klinikneubau, in dem es ausschließlich Einzelzimmer geben soll - egal, ob für Privat- oder Kassenpatienten, wie eine Sprecherin des Eichsfeld-Klinikums sagte. Nach dem Spatenstich unter anderem mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) könne jetzt mit dem Bau losgelegt werden. Einen fixen Zeitplan gebe es aber noch nicht.