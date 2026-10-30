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Neubau Etwa 250 Millionen Euro fließen in neues Eichsfeld-Klinikum

Es ist eine der größten Krankenhaus-Investitionen der vergangenen Jahre. Entstehen soll ein hochmodernes Haus - mit einer Besonderheit für die Patienten.

Neubau: Etwa 250 Millionen Euro fließen in neues Eichsfeld-Klinikum
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Im Eichsfeld soll ein Klinikneubau entstehen. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Ein Krankenhaus-Aufenthalt und dann auch noch neben einem schnarchenden Zimmernachbarn liegen? Im Eichsfeld soll das künftig der Vergangenheit angehören. In Heilbad Heiligenstadt entsteht ein Klinikneubau, in dem es ausschließlich Einzelzimmer geben soll - egal, ob für Privat- oder Kassenpatienten, wie eine Sprecherin des Eichsfeld-Klinikums sagte. Nach dem Spatenstich unter anderem mit Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) könne jetzt mit dem Bau losgelegt werden. Einen fixen Zeitplan gebe es aber noch nicht. 

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Für das Klinikum sollen etwa 250 Millionen Euro aus Landesmitteln des Krankenhausinvestitionsprogramms fließen. Der Bau wird damit wohl deutlich teurer als noch vor drei Jahren gedacht - damals hatte das Land 165 Millionen Euro für den Neubau bewilligt. Die Finanzierung laufe zu 100 Prozent über die Förderung, hieß es von der Kliniksprecherin. 

Einzelzimmer für sicheren Betrieb bei Infektionsgeschehen

Es handle sich um eine der größten Investitionen in die Thüringer Krankenhauslandschaft und die größte Einzelförderung, die in den Landkreis Eichsfeld fließe, hieß es von der Staatskanzlei und dem Gesundheitsministerium. Die Konzentration auf Einzelzimmer biete nicht nur Privatsphäre, sondern ermögliche auch einen möglichst sicheren Betrieb bei Infektionsgeschehen.

Entstehen solle das modernste Klinikum in der Mitte von Deutschland, hieß es von der Kliniksprecherin weiter. Aktuell arbeite das Eichsfeld-Klinikum an zwei Standorten, ein dritter sei schon geschlossen. In dem Neubau, der auf der grünen Wiese entstehe, solle alles gebündelt werden.