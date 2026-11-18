Die Rechtswissenschaftlerin Sophie Schönberger hatte schon im Februar, als die BSW-Beschwerde eingereicht wurde, eine bundesweite Neuauszählung der Stimmen "extrem unwahrscheinlich" genannt. "Es gibt kein Recht auf eine Neuauszählung", sagte die Berliner Juraprofessorin damals der "Zeit". Voraussetzung wäre der Nachweis schwerer Wahlfehler. "Anzuführen, dass das Ergebnis extrem knapp ist und die Partei das Gefühl habe, es sei in einigen Wahllokalen zu Verwechslungen gekommen, reicht nicht aus."

Es ist nicht das erste Mal, dass Karlsruhe zu dem Thema entscheidet. Das BSW war im vergangenen Jahr zunächst mit dem Versuch gescheitert, eine Neuauszählung schon vor der Befassung des Bundestags zu erreichen. Im März 2025 lehnte der Zweite Senat mehrere Anträge der Partei, einzelner Mitglieder und Wahlberechtigter ab - mit Verweis auf das offizielle Prüfverfahren. Im Mai 2025 verwarf der Senat dann zwei Organklagen des BSW, in denen es unter anderem um die Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel ging.