Halle - Die berühmteste Fernsehcouch Deutschlands füllt sich: Das ZDF hat weitere Gäste für die "Wetten, dass..?"-Ausgabe mit Tom und Bill Kaulitz (37) bekanntgegeben. Als sogenannte Wettpatin kommt demnach Sängerin Nina Chuba in die Show, die zudem eine "besondere musikalische Überraschung für die Zuschauerinnen und Zuschauer im Gepäck" habe. Sänger Herbert Grönemeyer soll einen neuen Song vorstellen - das ZDF spricht von einer "TV-Premiere". Der britische Singer-Songwriter Jamie Miller trägt seinen Hit "Babydoll" vor.