Neuauflage eines Klassikers "Unsere kleine Farm" ist als Netflix-Serie zurück

Das Netflix-Reboot also als Trump-Fernsehen abzutun - eine positive Pionier-Erzählung und Story über weiße Siedler - wäre zu kurz gegriffen.

Die Serie sei "teils optimistisches Familiendrama, teils dramatische Überlebensgeschichte und teils Einblick in die Ursprünge des US-amerikanischen Westens", formuliert es Netflix. Sie biete "einen kaleidoskopischen Blick auf die Probleme und Erfolge der Menschen, die das Grenzland prägten".