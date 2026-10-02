 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Beatles-Album "Rubber Soul": Abschied von der Beatlemania

Neuauflage des Klassikers Beatles-Album "Rubber Soul": Abschied von der Beatlemania

Von Philip Dethlefs,

Die Neuauflage des Beatles-Klassikers «Rubber Soul» enthält alte Demos und eine unbekannte Lennon-Skizze. Giles Martin erzählt, worauf es bei der Abmischung ankam und warum kleine Fehler dazugehören.

Neuauflage des Klassikers: Beatles-Album Rubber Soul: Abschied von der Beatlemania
1
Während der Aufnahmen zu "Rubber Soul" erhielten die Beatles von Königin Elizabeth II. den MBE-Orden. (Archivbild) Foto: Pa/PA Wire/dpa

London - Als die Beatles am 15. August 1965 die Bühne im New Yorker Shea Stadium betreten, ist der Lärm ohrenbetäubend. Mehr als 55.000 Fans, so viele wie nie zuvor bei einem Popkonzert, jubeln und kreischen. Ihre eigene Musik können die Beatles dabei kaum hören. Es ist der Höhepunkt der Beatlemania - und für die Band der Punkt, an dem sie genug davon hat.

Nach der Werbung weiterlesen

"Die Beatlemania war für sie wie ein Gift geworden", sagt Giles Martin (56) im Interview der Deutschen Presse-Agentur. John Lennon habe im Shea Stadium nicht einmal mehr die Bühnenuniform tragen wollen, erzählt der Musikproduzent. Er verweist auf ein berühmtes Foto, auf dem die Beatles lächelnd in die Kamera winken. "Damit winken sie der Beatlemania zum Abschied. Und dafür steht dieses Album."

Gemeint ist "Rubber Soul". Das sechste Studioalbum der Beatles mit heutigen Klassikern wie "Drive My Car", "Nowhere Man", "Michelle" oder "In My Life" ist jetzt in einer Neuauflage erschienen (2.10.). Giles Martin, Sohn des 2016 gestorbenen Beatles-Produzenten George Martin, hat es gemeinsam mit Toningenieur Sam Okell neu abgemischt.

Vier Jungs werden zu Männern

Im Oktober und November 1965 in rund vier Wochen aufgenommen und im Dezember veröffentlicht, markierte "Rubber Soul" eine Zäsur. Die Musikwelt war im Umbruch. Die Beatles hatten Bob Dylan und die Byrds kennengelernt, die Rolling Stones stürmten die Charts. "Rock 'n' Roll, wie wir ihn heute kennen, gab es noch nicht", sagt Martin. "Es war alles Pop."

"Rubber Soul" zeigte laut Martin eine Verwandlung. "Es ist dieses Puppenstadium, in dem sie von vier Jungs zu Männern wurden." Niemand habe sich in dieser Zeit so verwandelt wie die Beatles. Das Album mit akustischen Gitarren und einem ganz neuen Sound sei ein Wagnis gewesen. "Alles war ein Risiko. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass man 60 Jahre später noch über sie spricht. Das Risiko hat sich also ausgezahlt."

Frisch, nicht modern

Martins Ansatz beim Mischen beginne mit einer simplen Beobachtung: Songs klängen nie so, wie man sie in Erinnerung hat. "Unser Gehirn füllt die Lücken", sagt er. "Ich versuche, in meinem Mix all das hörbar zu machen, was dir vielleicht gar nicht bewusst war." Martin will großes Kino für die Ohren bieten - auch wenn man die Musik dann auf dem Handy hört.

Möglich macht das eine Technik, die das Team von Regisseur Peter Jackson ("The Beatles: Get Back") entwickelt hat und mit der sich einzelne Instrumente aus alten Aufnahmen herauslösen lassen.

Modern klingen solle die Musik aber nicht, sondern frisch. "Das ist eine komplette Zeitreise. Das Band klingt genauso wie damals, als sie es aufgenommen haben." McCartney sei damals 23 gewesen, sagt Martin. "Er sollte aus den Lautsprechern klingen wie ein 23-Jähriger. So einfach ist das."

Musik der Beatles "nicht perfekt"

Kleine Makel in den Songs korrigiere er grundsätzlich nicht. "Es gibt jede Menge Fehler, aber ich korrigiere sie nie." Was die Band gemacht habe, bleibe so. Martin warnt vor einer "perfekten, glattgebügelten Welt", in der etwa Künstliche Intelligenz alles vorgibt. "Mir sind Lücken im Wissen lieber, durch die Unkraut wachsen kann, durch die unabhängiges Denken wachsen kann."

Genau das mache die Beatles aus. "Was ihre Musik zeitlos macht, ist, dass sie voller Fehler ist. Sie ist nicht perfekt", sagt Martin. "Jede Performance ist einzigartig. Wenn ich anfange, das zu verändern, dann regiert die Technologie und nicht die Band, nicht die Musiker." Perfektionisten seien die Beatles ohnehin nicht gewesen. Sie seien einfach sehr gut gewesen. Schon der erste Take von "In My Life" klinge fast wie die veröffentlichte Version.

Neues aus dem Beatles-Archiv

Die Neuauflage von "Rubber Soul" enthält neben der neuen Stereo- und Dolby-Atmos-Fassung auch die originale Mono-Version und die damalige US-Ausgabe. Die großen Editionen bieten zudem zahlreiche bislang unveröffentlichte Demos und Studioaufnahmen, die die Beatles zum Teil sehr privat zeigen.

"Wenn ein Filmteam im Studio ist, verhält man sich anders. Bei Tonbändern gibt es keine Verstellung", sagt Martin. Er freut sich vor allem über einen langen Mitschnitt, in dem die Musiker miteinander reden. Solche Momente seien selten. Ringo Starr etwa sei kaum zu hören, weil er nie in der Nähe eines Mikrofons gewesen sei.

Eine echte Entdeckung ist "Little Girl", eine Song-Skizze von John Lennon, über die laut Plattenfirma bislang nicht einmal Gerüchte kursierten. Die Aufnahme stamme von einem privaten Tonband aus dem Besitz der Lennon-Familie, sagt Martin. Sie habe dumpf geklungen und sei nur behutsam bearbeitet worden. "Es ist wichtig, dass die Dinge so klingen, wie sie sind."

Paul und Ringo haben das letzte Wort

Für April 2028 sind vier Spielfilme von Regisseur Sam Mendes angekündigt, einer über jedes Bandmitglied. Giles Martin ist als ausführender Musikproduzent dabei, verraten darf er nichts. "Ich habe letztes Mal Ärger bekommen", sagt er. "Ich glaube, sie werden großartig. Mehr kann ich nicht sagen."

Bei "Rubber Soul" hatten Paul McCartney und Ringo Starr das letzte Wort. "Sie müssen alles absegnen. Sie können mich jederzeit feuern", sagt Martin. Ob er überhaupt der Richtige für diese Arbeit sei, frage er sich manchmal selbst. "Wahrscheinlich nicht. Aber ich war gerade der Einzige im Raum."