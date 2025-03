Neuapostolische Kirche: Konzert der Musikschule Ilmenau und Belvedere Weimar

An diesem Mittwoch, 2. April, findet um 19 Uhr in der Neuapostolischen Kirche in Ilmenau ein gemeinsames Konzert der Kreismusikschule Ilmenau mit dem Orchester des Musikgymnasiums Schloss Belvedere Weimar statt, informiert der Leiter der Hauptstelle Ilmenau der Kreismusikschule Arnstadt-Ilmenau, Jochen Hille. Demnach leben und lernen in diesem staatlichen Musikgymnasium rund 120 musikalisch besonders begabte Schüler aus Deutschland und dem Ausland. Als Hochbegabtenzentrum der Weimarer Musikhochschule werden sie auf ihren Instrumenten unter anderem von den dortigen Hochschuldozenten und Professoren unterrichtet.