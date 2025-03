Die Kreuzstehtische, die für den Weihnachtsmarkt in Altenfeld angeschafft werden sollten, könnten schon am 26. April zum Einsatz kommen. An diesem Tag sind im Ort sowohl das Maibaumsetzen inklusive der Straßenmeisterschaft im Tauziehen und dem Bierpongturnier unter Organisation vom Beachvolleyballclub (BCV), als auch der Frühjahrsputz angesagt. Der Ortschaftsrat einigte sich am Donnerstag in seiner Sitzung, die vier Tische für öffentliche Veranstaltungen schnellstmöglich zu beschaffen. Ob die Finanzierung über die Haushaltskasse der Landgemeinde Großbreitenbach laufen wird oder aus dem Ortsbudget die Kosten zu tragen sind, werde in der Verwaltung entschieden, sagt Ortschaftsbürgermeister Jens Richter.