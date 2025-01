Neu-Ulm - Ein Senior in lebensbedrohlicher medizinischer Lage hat in Neu-Ulm Einsatzkräften des Rettungsdienstes mit Schusswaffen gedroht. Der 86-Jährige war am Montagabend gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Nachbar brachte den Mann laut Polizei nach Hause und rief den Rettungsdienst.