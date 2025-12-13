Neu-Ulm: Flüchtiger Fahrer durch Kennzeichen und Ölspur aufgespürt

Neu-Ulm - In Schwaben ist ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen, in einen Acker gefahren und danach mit dem Wagen geflüchtet. Polizeibeamte kamen ihm allerdings auf die Schliche, weil das Auto auf dem Acker das Kennzeichen verlor und eine Ölspur zum geparkten Wagen in Neu-Ulm führte, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest habe bei dem 49-Jährigen einen Wert von mehr als einem Promille ergeben. Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass der Mann zweifelsfrei der Fahrer gewesen sei, hieß es von der Polizei.